Abdelkader Ghezzal, fratello e agente di Rachid, esterno di proprietà della Fiorentina, parla del futuro dell'autore del 2-0 di ieri nella trasferta di Lecce: "Dopo la partita era contento anche per la soddisfazione personale del gol, che gli mancava da un po'. Per quanto riguarda il ruolo, nasce esterno d'attacco, però si trova molto bene anche a fare la mezzala. Iachini ha trovato la sua posizione giusta, cosa che giova sia a lui che alla squadra. Futuro? Non lo sappiamo, adesso conta finire bene la stagione. Però lui ha grande voglia di rimanere a Firenze" le sue parole a Radio Sportiva.