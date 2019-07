Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, la scorsa stagione a Foggia, è stato tra i grandi protagonisti dell'Italia al Mondiale Under 20. Queste le parole dell'agente del classe '99, Giocondo Martorelli, a FirenzeViola.it: "Abbiamo parlato di Luca per esaminare la sua situazione e siamo più o meno a quanto detto in un precedente incontro, che il ragazzo sarebbe andato a Moena per essere valutato dopo aver fatto benissimo in B e in Under 20. Penso sia giusto che il mister valuti la qualità del ragazzo, e se è il caso di tenerlo in organico valuteremo, altrimenti si vedranno quali altre situazioni si prospetteranno. Pradè? L'ho trovato carico, motivato, lucido. E' consapevole che l'aspetta un momento di grande difficoltà"