Salvatore Sirigu si è fatto male nel corso dell'allenamento congiunto della Fiorentina con il Seravezza Pozzi, squadra di Serie D. Alla caviglia, precisamente, nel tentativo di recuperare un pallone sul fondo. Il portiere ex Napoli si è fatto male da solo, ed è stato costretto ad uscire in barella. L'estremo difensore è stato portato via, poi, subito dal campo del Franchi in ambulanza, per andare a fare tutti gli esami del caso.



IL GRAVE INFORTUNIO – Esami del caso che hanno evidenziato quanto già si sospettava: rottura del tendine d’Achille. Gli accertamenti non hanno lasciato scampo ad alcuna altra ipotesi. Nei prossimi giorni, l’ex portiere del Napoli si sottoporrà all’intervento di ricostruzione previsto.



IL COMUNICATO - "ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un'azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo".