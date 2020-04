Kevin Agudelo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai profili social della società viola:



FIORENTINA - “Sto bene. In questa quarantena mi sono allenato per tenermi in forma. Poi ogni tanto ho ballato la musica del mio paese con mia moglie“.



TIFOSI - “E’ difficile per tutti. So che in tanti non lavorano e faticano ad arrivare a fine mese. Mi dispiace tantissimo. Ma sono sicuro che presto ripartiremo. Dopo la tempesta viene sempre il sole“.



IDOLO - “Sono cresciuto ammirando il Barcellona. In quella squadra i miei giocatori preferiti erano Ronaldinho e Iniesta. Della mia nazionale invece ho sempre ammirato James Rodriguez“.



SERIE A - “Mi ha colpito molto il livello generale del campionato che è molto alto. Mi ha impressionato la cura del dettaglio e dell’aspetto tattico“.



COMPAGNI - “Ho un buono rapporto con tutti. Siamo un gruppo molto unito. Essendo colombiano ho legato molto con i sudamericani del gruppo, anche per una questione di lingua“.



FUTURO - “Sogno un gol sotto la Curva Fiesole. Spero di poter dimostrare presto il mio talento per rendere felice ed orgoglioso il club ma anche i tifosi. Forza Fiorentina“.