Dopo quanto successo sabato sera sugli spalti, ovvero la rissa in Maratona tra alcuni tifosi interisti e la maggioranza gigliata, l’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha cercato di fare luce sui fatti immediatamente successivi al fischio finale di Valeri. Secondo quanto fatto trapelare nelle scorse ore dal club nerazzurro, poi immediatamente però smentito dalla Fiorentina con una nota sul proprio sito ufficiale, alcuni dirigenti viola avrebbero rivolto offese e minaccie nei confronti della dirigenza dell'Inter. Senza dimenticarsi ovviamente le innumerevoli offese arrivate dai tifosi presenti nella zona di tribuna dietro le due panchine.



Il quotidiano vuole sottolineare come situazioni del genere siano ormai all’ordine del giorno quando la Fiorentina gioca in casa. Il primo nella lunga lista è l’ex difensore del Napoli Kalidou Koualibaly, negli anni scorsi più volte preso di mira con cori razzisti. Quest’anno sempre contro gli azzurri tornano subito in mente le immagini del faccia a faccia tra il tifosi viola e Luciano Spalletti, con il tecnico che non si è fatto problemi a rispondere scatenando un vero e proprio putiferio. C'è anche il caso del tifoso viola che mostrò le sciarpe del Liverpool sotto il settore ospiti bianconero, ed in quel caso il colpevole è stato raggiunto immediatamente dal daspo preventivo.



Senza dimenticare le accoglienze rifilate negli anni ai vari Galliani, Agnelli-Nedved, Ancelotti ed ultimo (ma non per importanza) Giampiero Gasperini: il tecnico atalantino non ha infatti un buon rapporto con Firenze ed i fiorentini, ed ogni volta che l’Atalanta arriva a Firenze succede sempre qualcosa. Insomma giocare a Firenze ultimamente non è per niente facile, non tanto per l’aspetto sportivo ma per l’accoglienza infernale che i tifosi viola offrono ogni domenica alla squadra ospite.