Fiorentina al lavoro per il post Italiano. Svelati i nomi dei possibili successori

Sembra che ormai il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina sia segnato. E dopo un primo momento in cui sembrava che il tecnico potesse rimanere alla guida della Fiorentina anche per la prossima stagione, è diventata convinzione comune che l'ex Spezia saluterà Firenze alla fine della stagione. La chiusura di un ciclo, insomma, dopo tre stagioni vissute ad altissimi livelli per la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport svela i nomi di coloro che potrebbero succedere all'allenatore siciliano.



DOPPIA CANDIDATURA - La volontà è quella di lasciare alla grande: qualcosa per chiudere un ciclo con un sorriso e ripartire seguendo proprio l’eredità di Barone, che stava già pensando a un nuovo allenatore capace di portare avanti il lavoro di Italiano. Anche di questo avevano parlato quel sabato. Non c’era Sarri sul suo taccuino, ma Palladino, Gilardino. Ma non si escludono sorprese... La strada è tracciata.