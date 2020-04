La Lazio in estate cercherò qualche rinforzo sul mercato, e come riporta la Gazzetta dello Sport, un giocatore che piace molto è Dusan Vlahovic. I biancocelesti avrebbero già iniziato a sondare il terreno, trovando un muro alzato dalla Fiorentina, che non è intenzionata a cedere il gioiello classe 2000, rispendendo al mittente ogni proposta.