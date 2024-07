Fiorentina alle prese con la grana Amrabat. Si lavora con lo United per un nuovo prestito, ma quanti problemi...

Redazione Calciomercato

Quella diè una delle situazioni più spinose che la Fiorentina dovrà gestire nel corso delle prossime settimane. Il Manchester United ha infatti deciso di non versare i 20 milioni di euro necessari per il suo riscatto nelle casse viola e il marocchino farà dunque ritorno a breve al Viola Park. Centro sportivo che troverà deserto, dato che la squadra è partita per l'Inghilterra pe runa mini torunée e il calciatore non rientra nei piani del club, oltre al fatto che lo stesso Sofyan vuole fortemente tornare in Inghilterra, una grana non da poco.

- Il Manchester United del suo maestro Ten Hag lo riaccoglierebbe volentieri anche se non al prezzo prefissato con la Fiorentina. I club stanno in questo momento ragionando per un ulteriore prestito, scenario comunque complesso visto che il giocatore dovrebbe rinnovare il suo contratto coi gigliati che è in scadenza nel 2025. Ipotesi che se dovesse saltare costringerebbe l'ex Verona a rimanere controvoglia in Toscana fino alla scadenza dell'accordo. Nel frattempo, si legge su La Nazione, il marocchino ha già rifiutato le destinazioni arabe e turche: vuole solo la Premier League.