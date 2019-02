Allenamento a porte aperte al 'Franchi' in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta per la Fiorentina, accompagnata nella sgambata pomeridiana da circa tremila tifosi che hanno occupato la tribuna Maratona con cori e fumogeni. A fine sessione, il gruppo gigliato si è intrattenuto per alcuni canti insieme ai tifosi, tra cui quello in ricordo di Davide Astori.



Il video del nostro inviato.



I tifosi della #Fiorentina caricano la squadra in vista della semifinale di #CoppaItalia contro l'#Atalanta. Oltre tremila al 'Franchi': cori, fumogeni e ricordo di Astori.

[ @gia_brunetti ] pic.twitter.com/fuUJNPrniq — calciomercato.com (@cmdotcom) 26 febbraio 2019