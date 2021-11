La Nazione scrive che la Fiorentina è intenzionata a portare la sua offerta al River Plate per Alvarez alla fine del mese, quando il giocatore avrà parlato con il suo club, e nel frattempo i viola avranno valutato anche la posizione di Vlahovic. I due affari sembrano strettamente legati, a differenza degli altri in attacco che dipendono più dalle partenze di Kokorin (a questo punto probabilissima, anche se non ci sono per il momento acquirenti) e Callejon.