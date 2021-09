Sofyan Amrabat era uno dei giocatori della nazionale del Marocco che nei giorni scorsi era in Guinea durante il colpo di stato: "E' stato spaventoso sentire l'alternanza di spari e silenzio - sono le parole diportate da FirenzeViola - la mia famiglia era molto preoccupata. Se giochi per un Paese africano metti alcune situazioni in conto, ma un colpo di stato militare non te lo aspetti.