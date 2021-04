Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, nonostante il giorno di libertà facoltativo concesso ieri da Beppe Iachini alla sua squadra, ieri Sofyan Amrabat si è presentato al centro sportivo per lavorare e smaltire i minuti accumulati sabato a Genova. Domenica, contro l’Atalanta, mancherà per squalifica Pugar e il marocchino è l’indiziato principale per partire da titolare nel ruolo di play. Per far fronte all’assenza di Ribery in attacco, invece, le opzioni per l’allenatore sono due: o Kouame o Callejon.