Fiorentina, Amrabat torna ma non svuota le valigie. Ci pensa la Juve

Non è stata fortunatissima fin qui l'esperienza di Sofyan Amrabat al Manchester United. Arrivato in estate in prestito dopo un'estenuante trattativa con la Fiorentina, il marocchino non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere nel mondiale qatariota. Ecco perché, secondo quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, l'ex Verona tornerà con tutta probabilità a Firenze a luglio nonostante i 10 milioni di euro spesi dai Red Devils per il suo prestito. Ma il marocchino potrebbe restare in Toscana ben poco.



INTERESSE - Secondo la rosea il ragazzo è finito nel mirino della Juventus con il direttore Giuntoli che già lo aveva seguito ai tempi di Verona. Il preferito per il centrocampo alla Continassa resta Koopmeiners ma le antenne sono dritte anche per quanto riguarda la regia ed il nome di Amrabat potrebbe per questo diventare un nome spendibile in ottica bianconera.