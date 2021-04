La situazione è quantomeno paradossale: la semifinale di Europa League quasi in tasca eppure il destino sembra segnato. È il caso di Paulo Fonseca, che in ogni caso sembra destinato a lasciare la Roma a fine stagione (piacciono Allegri e Sarri da tempo). Il Corriere Dello Sport si sofferma sul tema futuro del portoghese, per il quale si ipotizzano due piazze. Oltre al Napoli, che ha però sondato altri allenatori e potrebbe fare altre scelte anche in base al piazzamento, ci sarebbe anche la Fiorentina. I viola hanno inserito il tecnico fra le ipotesi possibili, insieme a Conceiçao, Gattuso e De Zerbi. Dalla sua, Fonseca ha tante scelte e la possibilità di sondare più terreni, ma alla corsa per l’ex Shakhtar si potrebbe inserire anche il presidente Commisso.