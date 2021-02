Se Aleksandr Kokorin ha fatto il suo esordio con la Fiorentina nell'ultimo fine settimana, in patria è ancora alle prese con la vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto in due risse nell'ottobre del 2018, per la cui condanna ad un anno e sei mesi, poi non scontata del tutto, ha appena presentato ricorso al terzo grado di giudizio del tribunale russo. La conferma di ciò arriva dal sito Sport Express e dall'avvocato del fratello Kiril, anch'egli coinvolto nella vicenda: giovedì scorso sono stati mandati per posta i ricorsi, che a breve arriveranno in tribunale, dove sarà poi fissata l'udienza.