La Fiorentina di Vincenzo Italiano, a causa dei lavori in corso al Centro Sportivo Davide Astori, Questa mattina è tornata ad allenarsi a Coverciano per preparare la sfida contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini: la squadra viola, al contrario di ieri che si era allenata nel pomeriggio, è scesa in campo attorno alle ore 11. Alla seduta era presente anche il presidente viola Rocco Commisso, che ha seguito l’intera sessione dei viola da bordo campo.



Con 7 giocatori partita per gli impegni con le rispettive nazionali, il tecnico gigliato ha chiamato alcuni elementi della Primavera di Alberto Aquilani. Migliorano le condizioni di Nikola Milenkovic che per il momento però continua a seguire un programma di allenamenti personalizzato, ma già dalla prossima settimana dovrebbe tornare regolarmente in gruppo. Sembra più lungo del previso lo stop di Pierluigi Gollini: il portiere viola, come testimoniato dalle immagini pubblicate dalla Fiorentina sui social, non si è allenato con gli altri portieri restano in palestra con lo staff tecnico per smaltire l’infortunio rimediato ad Istanbul. Stessa situazione per Dodo, il quale dovrebbe tornare disponibile nella prima metà di ottobre.