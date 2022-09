L'allenatore dellaha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazione della 43esima edizione del Torneo Nereo Rocco: ", abbiamo fatto quello che richiedeva il momento.""Ho sempre detto che le informazioni migliori le danno i calciatori: in questo momento avevamo bisogno di dare supporto al nostro attaccante, anche perché l'avversario richiedeva qualche modifica e il risultato è stato importante. I calciatori si sanno adattare e io devo essere in grado di metterli a proprio agio"."Si migliora giorno dopo giorno, specie quando arrivano giocatori nuovi con caratteristiche diverse e nuovi caratteri. Anche chi è molto più esperto di me sa che questa è la verità. Io sono uno di quelli che deve sempre ricercare il massimo"."Come dicevo prima, il primo tour de force è andato e siamo la squadra che ha giocato più partite di tutte.e ci siamo concentrati su quello. In campionato potevamo avere qualche punto in più, lo meritavamo e cercheremo di riprenderlo."Complimenti stratosferici al mister per quello che sta facendo. Ha vinto un campionato con una squadra che ha espresso un grande calcio, bellissimo da vedere, complimenti a lui.complimenti a lui"."Erano acciaccati entrambi, cercheranno di recuperare, erano cose lievi niente di preoccupante"."Credo che questa è stata una soluzione in base a quello che propone l'avversario. Avevamo bisogno di caratteristiche diverse che avevamo messo in campo ultimamente. Vedremo più avanti, in questa situazioni dobbiamo cercare il meglio. La soluzione è stata vincente, vedremo per le prossime partite. Stiamo faticando tutti a fare gol, devono lavorare".