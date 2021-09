Il Corriere Fiorentino scrive che la Fiorentina non ha ancora portato a termine una partita senza subire gol. Un dato allarmante, soprattutto quando l'avversario è una big del nostro campionato, che non permette ai viola di segnare un gol in più di quanti ne vengono subiti. E sebbene la spavalderia di Italiano sia conclamata, la rosa gigliata ha qualche lacuna evidente, soprattutto sugli esterni. Ieri, per i primi 50 minuti, l'Inter sembrava la classica italiana in Europa, affannata nel chiudere tutti gli spazi e incapace di ripartire. Poi, l'incantesimo si è sciolto e abbiamo visto tutti come i Campioni d'Italia hanno ribaltato la gara.