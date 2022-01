La stampa locale fiorentina è concorde nel non inserire i due nuovi acquisti Ikoné e Piatek nel campetto delle probabili formazioni per la sfida di questa sera contro il Napoli. Italiano ha sottolineato come il francese debba entrare nel meccanismo offensivo della Fiorentina e come il polacco abbia fatto solo un paio di allenamenti con la squadra. Entrambi, dunque, andranno in panchina, dove non siederà Quarta, non convocato. Ricordiamo che nella giornata di ieri è emero un ulteriore positivo tra i giocatori.