Un altro giocatore della Fiorentina è risultato positivo al Covid, facendo salire il conto a 3 fra i componenti della rosa di Italiano. Le convocazioni per la gara di Napoli potranno fare chiarezza, intanto la società non rende pubblico il nome:



"ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti".