Dusan Vlahovic non riposa: il centravanti serbo dovrebbe essere ancora in campo mercoledì sera per la sfida al Benevento in Coppa Italia. Kokorin non è ancora al 100% e il numero 9, capocannoniere, vuole sfruttare al massimo e dare continuità al suo momento di grazia. Con lui, regolarmente in campo anche Bonaventura, Torreira e Milenkovic. L'unico titolare fisso a prendersi un turno di riposo potrebbe essere Biraghi. Italiano vuole rimanere in corsa su tutti e due i fronti e non sottovaluta affatto i sanniti.