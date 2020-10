Cambia l’orario di Fiorentina-Padova. La gara di domani è stata anticipata di un’ora, come vedete dalla comunicazione della Lega, dalle 18 alle 17. Non solo, la partita non sarà trasmessa in televisione ma ci sarà l’opportunità di vederla su Raiplay, sito della Rai che contiene la diretta streaming e contenuti extra proprio come la sfida di domani.