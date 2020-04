Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina e bandiera della storia viola, ha parlato al sito cileno La Cuarta:



"Il Coronavirus? Adesso stiamo bene. Siamo stati in quarantena obbligatoria per alcuni giorni, speriamo che tutto ciò finisca presto. A marzo abbiamo avuto alcuni positivi, tutte le attività sono state interrotte, indipendentemente dalla quarantena obbligatoria. I tre giocatori positivi – Vlahovic, Pezzella e Cutrone – sono guariti. Abbiamo seguito tutti i protocolli. I giocatori si stanno allenando in casa, con linee guida speciali. Peccato che la stagione si sia fermata, ma siamo consapevoli che è stata la cosa giusta da fare. Pulgar? Sta bene, è un ragazzo molto disciplinato. Come l’ho visto? Non sono autorizzato a parlare della squadra, ma posso dire che è stato un contributo per noi"