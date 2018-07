Ai microfoni di Sky, durante la presentazione del calendario della Serie A, è intervenuto il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, che ha parlato dell'avvio di stagione dei viola:



“E' stata nostra volontà quella di trattenere determinati giocatori e costruire intorno a loro una squadra competitiva per avere poi una posizione di classifica adeguata. Il Napoli rimane tra le favorite per lo scudetto e sarà tosta, ma del nostro avio non possiamo lamentarci, ci districhiamo bene”.



Una nota poi su Chiesa: “Sono cambiati i tempi, i giocatori oggi hanno più possibilità anche di rescindere, ma noi abbiamo sempre la volontà di trattenere i giocatori importanti e Federico è molto legato a Firenze. Non possiamo garantire al 100% che rimarrà a lungo, ma speriamo sia questa la sua volontà”.