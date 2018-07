Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato da Milano in occasione del sorteggio dei calendari di Serie A. "Rammarico per non essere in Europa League? Siamo partiti prima di tutti in ritiro, saremmo già pronti per una gara. Ci dispiace ma - ha detto - non è dipeso esclusivamente da noi. Abbiamo accettato il verdetto, proveremo a conquistare l'Europa quest'anno sul campo".



MERCATO - "Ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, manca qualcosa ma è chiaro. Ci sono delle cessioni da fare, abbiamo 30 calciatori. Certamente, anche da parte del direttore Corvino, c'è da acquistare ma anche da collocare i calciatori in esubero".



OBIETTIVO - "Siamo sempre arrivati in Europa, tranne le ultime due stagioni. Il prospetto è quello, ottenere una qualificazione europea. Non è facile, ci sono club più forti che faranno un campionato diverso dal nostro, ma noi dobbiamo restare attaccati al carro della competizione europea".



MERCATO IN ANTICIPO - "E' un bene, era assurdo chiuderlo il 31 agosto col campionato già iniziato. E' una decisione positiva, quella presa dalla Federazione".



PJACA - "Vedremo nei prossimi giorni".



MERCATO IN USCITA -"Tutti coloro i quali fanno parte della rosa, non lasceranno Firenze, ovviamente compreso Chiesa".