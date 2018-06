Non è ancora arrivato il momento di lasciare Firenze per Federico Chiesa. A farlo capire a chiare lettere è Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, che ai microfoni di Violanews.it spiega la posizione del club relativamente al suo giocatore più rappresentativo: "Fa piacere che sia considerato da tutti, ma non c’è preoccupazione. La Fiorentina vuole cercare di migliorare la posizione dello scorso campionato allestendo una squadra competitiva. Chiesa rientra in questo progetto ed è quasi impossibile che per quest’anno parta. In futuro vedremo quello che succederà. La fedeltà per una squadra c’è sempre, ma anche tante variabili che possono cambiare il pensiero dei giocatori che poi decidono di andarsene. L’intento della società è di costruire una squadra pronta per lottare per l’Europa e Chiesa fa parte del progetto. Dal prossimo anno faremo una squadra sempre più competitiva, non cerchiamo di cedere i migliori ma affiancare a loro altri elementi importanti".