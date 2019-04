Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, parla a Radio Onda Libera in vista del match contro la Juventus: "La Juve è stata sorpresa dalla brillantezza di questi giovani. Sono diversi i giovani che prenderei dall'Ajax, come l'organizzatore di gioco de Jong, non a caso preso dal Barcellona a cifre impossibili per i club italiani, Neres e de Ligt che anche in Italia farebbero bella figura. D'altronde l'Ajax anche dagli anni 70-80 è una fucina di giovani sui quali ha molto investito. Juventus uscita di Coppa vantaggio o svantaggio? La Juve di per sé è pericolosa, una Juve ferita lo è ancora di più ma noi dobbiamo fare la nostra partita e giocare come sappiamo, consapevoli che troviamo una squadra che ha ucciso il campionato".



SU MONTELLA - "Bene e molto motivato, il suo ritorno in Italia è positivo soprattutto a Firenze aveva ottenuto ottimi risultati nelle tre stagioni in cui c'è stato e la società ha investito su di lui pensando che possa fare bene come ha già fatto. Siamo dispiaciuti per Pioli, ha lavorato bene ma è successo un po' di "maretta" ed è andata come è andata però abbiamo preso un allenatore valido a tutti gli effetti".