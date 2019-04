Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport prima della sfida con l'Atalanta, semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Il sogno è sempre quello di poter vincere al novantesimo, senza che ci sia possibilità di recupero, sicuramente sarà una partita tirata da parte di entrambe. La mia vittoria in Coppa Italia contro il Milan? Fu un tre a due rocambolesco anche in quell'occasione. È un ricordo piacevole, avevo appena ventuno anni, ero arrivato da poco alla Fiorentina. Fu di buon auspicio, purtroppo è stato l'unico trofeo, anche se il mondiale ha ripagato ampiamente quello che non ho vinto con la Fiorentina".