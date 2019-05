Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, a margine della cerimonia per la Hall of Fame a Firenze, parla dell'addio di De Rossi alla Roma e della situazione della Viola: "De Rossi? Mi è dispiaciuto molto per lui, le bandiere non vanno toccate. Posso capire le esigenze della società, che però si è mossa male e tardi. Fiorentina? Peccato per la situazione che si è creata, ora bisogna uscirne. Ai tifosi dico di stare tranquilli fino alla partita di domenica. Ci salveremo".