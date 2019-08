Non solo esterni d'attacco, la Fiorentina è al lavoro anche per prendere un terzino sinistro vista l'eventuale partenza di Biraghi in direzione Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i vari profili sondati, ci sarebbe stato anche quello di Matteo Darmian in uscita dal Manchester United, ma il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento in viola.