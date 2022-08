Il Nottingham Forest accende i riflettori sulla Serie A: in cerca di un terzino sinistro, il club inglese ha fatto un'offerta per Cristiano Biraghi. La Fiorentina ha rifiutato una proposta da 6 milioni di euro, dopo che il Nottingham aveva trovato l'accordo con il giocatore per un contratto di quattro anni a poco più di due milioni di euro a stagione. A riportarlo è la stampa inglese.