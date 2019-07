Trattativa in salita quella tra Barcellona e Valencia per Rafinha, per il quale si è inserita anche la Fiorentina. Secondo Mundo Deportivo, il giocatore ha già trovato l'accordo con il club ma manca quello tra le due società: il Barça è disposto a cedere il giocatore partendo da una base di 15 milioni totali con la parte fissa rappresentata dalla cifra più alta; il Valencia, invece, preferirebbe inserire la maggior parte della spesa come bonus. Tanta distanza ancora da colmare, con la Fiorentina diretta interessata che osserva dalla finestra.