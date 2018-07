La Fiorentina ha scelto: assalto a Domenico Berardi. Dopo un primo tentativo, la Viola è tornata a farsi sotto con il Sassuolo e, stando a quanto riferito da Sky Sport, ha presentato un'offerta: 15 milioni di euro cash più alcuni giovani come contropartita. Può non bastare: i neroverdi ne chiedono 30 come valutazione totale tra parte economica e uno o due giovani tra cui Sottil. La trattativa procede, la Fiorentina spinge per Berardi.