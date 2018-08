Nome nuovo per il mercato della Fiorentina.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore generale viola, Pantaleo Corvino ha messo nel mirino l'esterno offensivo belga dell'Everton, Kevin Mirallas, classe 1997 reduce da un prestito in Grecia all'Olympiacos. L'operazione si può chiudere in prestito con diritto di riscatto.