Come scrive oggi La Nazìone nell'edizione locale, la Fiorentina sta continuando a trattare per portare Mayoral in viola in prestito, senza obblighi di investimento. Questo perché i soldi risparmiati potrebbero essere dirottati su altre operazione, si legga alla voce Toni Martinez del Porto oppure Joao Pedro (anche per giugno) del Cagliari, con cui c'è già un discorso aperto per Cragno. I sardi sono interessati, dal canto loro, ad Amrabat.