Come sottolinea l'edizione locale de La Nazione, la Fiorentina tratterà molto con il Real Madrid nel mercato di gennaio. Prima di tutto per ridiscutere la formula di trasferimento di Odriozola, che si sta trovando molto bene a Firenze dove gioca in prestito secco. Quindi per affondare il colpo su Borja Mayoral, ai margini della Roma ma di proprietà dei Blancos, che vorrebbero vederlo giocare di più altrove. Infine per provare il colpo Jovic, anche lui un po' in ombra con le Merengues con solo quattro gettoni da titolare. L'agente, Fali Ramadani, è in buoni rapporti con il club viola, e il Real non opporrebbe eccessiva resistenza.