Fiorentina-Atalanta, dal settore ospiti cori discriminatori contro Commisso

46 minuti fa

Brutto episodio che si è registrato a pochi minuti dall'inizio della partita fra Fiorentina e Atalanta, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Dal settore ospiti, in cui sono presenti poco meno di mille tifosi atalantini, è partito in maniera udibile un coro di stampo discriminatorio nei confronti di Rocco. Il riferimento era alla provenienza geografica del patron gigliato.



Non è la prima volta che nelle gare tra le due formazioni si registrano episodi di questo tipo: negli ultimi anni, anche Dalbert e Vlahovic, quando vestivano la maglia viola, sono stati oggetto di cori di stampo razziale, per il colore della pelle il primo e per la provenienza il secondo, sempre sul campo dei bergamaschi, che nel primo caso era il Tardini di Parma per via del cantiere del Gewiss Stadium. Lo stesso presidente gigliato, Commisso, si è spesso lamentato del comportamento dei tifosi atalantini.