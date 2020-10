Tra pochi giorni la Fiorentina abbraccerà Martinez Quarta, il centrale argentino che sta conquistando tutti a suon di ottime prestazioni in nazionale. Quarta è stato un trasferimento record nella storia del River Plate, con i viola che sborseranno nella casse di Millonarios ben 12 milioni (bonus compresi), a cui va aggiunta una percentuale sull’eventuale futura rivendita. È il difensore che ha portato più soldi in assoluto nelle casse del club ora presieduto da D’Onofrio. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. Martinez che si ispira a Fabian Ayala e Fabio Cannavaro, sa che servirà un po’ di tempo per adattarsi al campionato italiano. Lucas, soprannominato “El Chino” è un difensore completo in grado di impostare, che sa adattarsi al meglio sia in una difesa a 3 che a 4.