Repubblica in edicola oggi fa il punto sulla vicenda stadio. Rocco Commisso ha capito che resta soltanto l’ipotesi di un nuovo impianto a Campi Bisenzio. Il progetto di restaurare il Franchi non è conveniente, anzi: per acquistarlo e rifarlo daccapo costerebbe come due stadi. Il patron viola non ha apprezzato le parole di Nardella sulla soluzione a Campi. Domani scadrà il bando della Mercafir, altra ipotesi sfumata: venerdì il numero uno della Fiorentina potrebbe prendere la parola, forse con un comunicato.