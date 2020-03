La Nazione questa mattina in edicola tra le sue pagine dedica spazio anche a Milan Badelj. ll centrocampista della Fiorentina ha superato ad oggi, la concorrenza di Erick Pulgar, e non aspetta altro se non di disegnare le giuste geometrie a vantaggio dei compagni, verticalizzando e garantendo quella profondità di cui ha assoluto bisogno la Fiorentina. Il centrocampista vice campione del Mondo, deve convincere la dirigenza della viola ad esercitare il diritto di riscatto con la Lazio, fissato a 4 milioni.