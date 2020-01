Allenamento a porte aperte al Franchi di Firenze, dove Beppe Iachini aprirà il nuovo anno insieme a squadra e tifosi. La risposta del pubblico viola al nuovo corso tecnico della Fiorentina è stata fantastica, visto che si sono presentati in oltre 6000 allo stadio per abbracciare il nuovo anno. Bellissima atmosfera, nonostante la difficile zona di classifica, con la Fiorentina che avrà bisogno di tutte le energie possibili per risollevarsi da un momento di stagione molto complicata.