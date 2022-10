Quest’oggi il centrocampista dell’Empoli Nadim Bajrami, all’interno di una lunga intervista a La Nazione ha avuto modo di tornare a parlare degli ultimi giorni di calciomercato: il classe ’99 è stato infatti molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole



"La verità è che fa parte del gioco e noi, in qualche modo, dobbiamo abituarci. In estate c'è il mercato ed è naturale sentire delle voci. Io però tengo a sottolineare che sono contento di essere rimasto a Empoli, sono molto legato a questa società e a questo ambiente e voglio dare il massimo per la squadra in termini di gol e assist".