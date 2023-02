Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 2-1 sul Torino in Coppa Italia: "Abbiamo fatto molto bene, queste partite sono secche e vanno vinte. Non conta la prestazione, siamo stati bravi. Peccato per il gol subito ma siamo contenti di essere in semifinale".



"Di Amrabat non voglio parlare, non è giusto perché sono cose di spogliatoio. Lui è un grande professionista e un giocatore molto importante per noi".