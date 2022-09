Tra i giocatori della Fiorentina impegnati con la propria nazionale c’è anche l’ex Verona Antonin Barak, convocato dal tecnico della Repubblica Ceca Jaroslav Šilhavý per i prossimi impegni di Nations League contro Portogallo e Svizzera. Il centrocampista viola questo pomeriggio ha parlato poco prima dell’allenamento di oggi allo stadio Strahov di Praga. Queste le sue dichiarazioni:



“Il Portogallo sarà sicuramente il favorito sabato, possiamo dirlo subito. Noi però giochiamo in casa, siamo in un buon momento e penso che abbiamo tanti giocatori importanti e spero che ci prepareremo tutti bene mentalmente per affrontare la gara. Possiamo gestire la partita. Vogliamo rimanere in quel gruppo d’élite e continuare qui nel prossimo ciclo della Nations League. Ci stiamo concentrando principalmente sulla prima partita contro il Portogallo e dobbiamo offrire la migliore prestazione possibile, lottando per i tre punti”.



Il centrocampista ha poi concluso: “Il Portogallo è una squadra molto forte, con qualità in tutte le posizioni e la rosa è piena di grandi nomi. Però possiamo sorprenderli con il nostro stile di gioco. Si può giocare con chiunque se la squadra è ben preparata tatticamente. La prestazione può essere molto buona, e me lo auguro. I momenti difficili arriveranno in una partita del genere. Una squadra come il Portogallo avrà sicuramente dei momenti in cui avrà il sopravvento. Ma dobbiamo evitare di essere passivi e di subire tale pressione, sennò inizieremo a perdere forza, il che significa che domineranno sempre di più. Dobbiamo evitarlo”.