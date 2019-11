Joe Barone fatica a sorridere il giorno successivo alla seconda sconfitta consecutiva della sua Fiorentina. Intervenuto in Lega Calcio al termine dell'assemblea, il direttore generale della Viola ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com: "Stiamo passando un momento non buono a livello di risultati. Fra squalifiche e infortuni, è un periodo particolare".



SU CHIESA - "Federico è un giocatore della Fiorentina, è sotto contratto con noi. Ha avuto un problema muscolare ieri, si è riscaldato per un po' ma poi ha risentito il dolore che accusa sin dalla nazionale. Speriamo nei prossimi giorni di recuperarlo per la partita contro il Lecce. Rinnovo? Come ha detto ieri Daniele (Pradè, ndr), c'è tempo, ha altri due anni di contratto, non è motivo di una nostra preoccupazione. Dobbiamo concentrarci sul farlo giocare a calcio e non sul rinnovo".



SU MONTELLA - "Ci aspettiamo di più da tutti, non solo dal mister. Ieri mancavano giocatori come Castrovilli, Chiesa ha avuto un problema muscolare. Vincenzo è stata una scelta dell'estate per avere stabilità e tranquillità durante il campionato. Continuamo su quella strada, gode ovviamente della nostra fiducia".