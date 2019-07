Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, parla dal ritiro della Viola: "Veretout? Ci ho parlato oggi pomeriggio, gli ho detto di stare tranquillo. Ci siamo conosciuti. Colpi di mercato? In questo tipo di calciomercato molti giocatori hanno un prezzo del cartellino molto elevato rispetto al prezzo reale. Abbiamo degli esperti di mercato come Pradè. Dobbiamo essere calmi e sistemare tutti i giocatori. Dainelli? E' una persona molto importante, la scelta di Dario è stata molto importante. Per dare tranquillità, esperienza alla squadra. Dainelli darà molto alla società. Batistuta? Con Gabriel ci sentiamo, la sua salute è più importante, ci sentiamo e vedremo quale sarà il futuro"