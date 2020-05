Joe, dirigente della Fiorentina, all'uscita dal centro sportivo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritorno di Franck: "L'ho visto in grandissime condizioni, il corpo abbastanza bene, ha lavorato a Monaco. Ci siamo salutati da lontano avrei voluto abbracciarlo, ma non si può, è stato un piacere rivederlo. L'ho visto carico ma aspettiamo il protocollo e quello che dice il Governo. Vediamo come si riprenderà, come torneranno in gruppo poi si vedrà. Intanto alcuni lavorano già qui, ma non è obbligatorio".