Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ha dichiarato dal Viola Park: "Mi auguro che vengano rispettati i tempi per inaugurarlo a dicembre, sarà aperto a tutta la comunità fiorentina. Vogliamo portare la squadra ad allenarsi qui. Lo stadio è una parte importante per il futuro del club. L'importante è iniziare e finire i lavori, c'è già un progetto. Mi sono sentito con il sindaco, ci incontreremo la prossima settimana".







SU COMMISSO - "Rocco sta bene, è migliorato. Si sveglia sempre molto presto e chiama ogni giorno per sapere come va, al momento opportuno tornerà a Firenze per stare accanto ai calciatori. Le voci sulla cessione della società sono false, si tratta di chiacchiere da bar. Noi siamo qui per dare e non per ricevere".