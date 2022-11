Nelle ultime settimane a Firenze, dopo il caos succeduto alla sua iniziale convocazione non la nazionale argentina, è ufficialmente scoppiato il caso Nicolas Gonzalez: l’argentino, che in questi primi mesi di stagione si è visto veramente poco con la maglia viola, ha lasciato tutti senza parole quando è letteralmente corso nel ritiro della nazionale argentina. L’atteggiamento del giocatore non è passato inosservato e adesso, dopo esser stato costretto a dire addio al sogno chiamato Mondiale, il giocatore ha addosso su di se gli occhi vigili di tutti i tifosi viola.



Dopo il periodo di grande freddezza che ha accompagnato le ultime settimane di Gonzalez a Firenze, col Mondiale perso alla vigilia per un infortunio muscolare, ieri sera il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha organizzato un vero e proprio incontro chiarificatore: secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione i due ieri hanno cenato insieme in un noto ristorante vicino Ponte Vecchio per limare alcune frizioni.



A livello diplomatico, considerata la scelta di non ritrovarsi in un luogo nascosto, si tratta di un passo in avanti. Il gelo parziale intorno a Nico era emerso da alcune dichiarazioni di Barone e Italiano, che in pubblico avevano fatto riferimento alla condizione mentalmente «non ideale» del giocatore. Le espressioni distese durante l’incontro di ieri sera valgono probabilmente più di ogni parola. Il quotidiano fiorentino sottolinea quindi che, dopo settimane in cui il giocatore sembrava pronto a lasciare la Fiorentina, adesso argentino e dirigenza sembrano essere tornati in sintonia. L’augurio adesso è che Gonzalez possa concentrarsi sulla seconda parte della stagione, ed aiutare i viola a tornare in Europa.