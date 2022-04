La decisione dei ieri di Vincenzo Italiano di saltare l’allenamento di giornata ha lasciato tutti senza parole: dopo la batosta con l’Udinese e dopo le parole del mister, che spiegava come non aspettasse altro che di rincontrare la squadra il giorno dopo per parlare della sconfitta, ci si aspetta squadra subito a lavoro per preparare la delicata sfida di domenica contro la capolista Milan.



Inizialmente previsto per ieri mattina alle 11 l’allenamento della squadra viola è stato poi annullato con il tecnico che si è comunque presentato al Centro Sportivo "Davide Astori" salvo poi lasciarlo in taxi subito dopo il direttore generale Joe Barone in compagnia del suo collaboratore di mercato Melissano. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione, e direttamente dal direttore generale viola ieri in Palazzo vecchio, i due hanno passato una giornata al mare, nei dintorni di Viareggio, lontano da occhi indiscreti, per fare qualche passeggiata e alcune chiacchierate, anche extra calcistiche: il tutto per smaltire la rabbia accumulata dopo la sconfitta di ieri e focalizzare l'attenzione su questo gran finale di stagione.